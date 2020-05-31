東耶路撒冷艾格撒清真寺重新開放

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社耶路撒冷31日電） 以色列耶路撒冷的艾格撒清真寺因2019冠狀病毒疾病疫情關閉超過兩個月後，今天重新開放。這座清真寺是僅次於沙烏地阿拉伯麥加（Mecca）和麥地那（Medina）的伊斯蘭聖地。

戴口罩的信徒清晨獲准進入清真寺院區，參加一天中的第一次禱告。

這些信徒高唱「真主至大，我們將以靈魂、鮮血守護艾格撒」，受到艾格撒清真寺（al-Aqsa Mosque）負責人奇斯瓦尼（Omar al-Kiswani）歡迎，他感謝他們的耐心。

這處院區位於遭以色列兼並的東耶路撒冷，3月間暫停開放，這是當局遏止致命新病毒蔓延的措施之一。院區里除了艾格撒清真寺（al-Aqsa Mosque），還有圓頂清真寺（Dome of the Rock），二者今天都重新開放。

穆斯林認為先知穆罕默德（Prophet Mohammed）是在此地升天，以色列和巴勒斯坦人常在此處爆發衝突。

猶太人也認為這裡是聖地，他們稱為聖殿山（Temple Mount），認為是聖經里提到的兩座聖殿所在地。其中第二座聖殿在西元70年被摧毀。

開齋節假期的首日，以色列警方和巴勒斯坦人發生了衝突，因為信徒試着突破路障，想進入當時仍關閉的寺院區。

穆斯林稱為「崇高聖所」（Haram al-Sharif）的這處聖地由鄰國約旦管理。在以色列於1967年的「六日戰爭」佔領此地之前，約旦控制約旦河西岸地區，包括東耶路撒冷。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例減少，以色列和巴勒斯坦地區近日都放寬了限制。

© 2020 AFP