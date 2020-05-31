廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯30日電） 美國明尼蘇達州明尼阿波利斯白人警察壓頸，導致手無寸鐵非裔男子死亡，兩座大滿貫冠軍得主、日本網球女將大坂直美今天加入其他運動員行列，在社群平台貼出抗議現場的照片譴責此事。

大坂直美說：「沒發生在你身上，不代表事情完全沒發生。」

大坂直美補充道，她覺得很可笑，那些穿着打扮、聽的音樂、說話方式都刻意仿效非裔人士的人，如今卻都突然噤聲。

母親是日本人、父親是海地人的大坂直美，2018、2019年先後拿下美網、澳網女單冠軍，世界排名曾登上世界第一寶座；「富比世」（Forbes）雜誌上周更指出，大坂去年賺進3740萬美元（約新台幣11.32億元），為年收入全球第一的女運動員。

明尼阿波利斯（Minneapolis）連日來成為美國暴力抗議活動的核心地點，主要是因為25日發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓頸方式壓制在地長達8分鐘，期間多次表達無法呼吸，最後送醫不治，引發全美民眾怒火。

蕭文遭謀殺罪、過失致死罪起訴，但全美仍抗議不斷，且手段趨於暴力。

關心社會議題的美國體育明星，很快就對佛洛伊德的死發出憤怒不平之聲。

美國網壇新星、16歲非裔小將高夫（Coco Gauff）昨天也在自己社交平台譴責佛洛伊德之死。

她在影片中悼念近年來枉死的非裔人士，並問說：「我會是下一個嗎？」

手握3枚美國職籃NBA冠軍戒指的詹姆斯（LeBron James），在個人照片分享平台Instagram上傳一張並排圖，左側是白人警察用膝蓋壓制佛洛伊德，右側則是前職業美式足球聯盟（NFL）球員卡珀尼克（Colin Kaepernick）2016年單膝跪地抗議照。

詹姆斯並在圖說寫道：「大家現在明白了嗎？還是依舊有不清楚的地方？」

卡珀尼克因於賽前演奏國歌期間，以單膝跪地方式抗議美國警察的暴力行為和種族不平等，遭職業美式足球聯盟NFL拒於門外。

© 2020 AFP