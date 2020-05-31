美國斷絕與WHO關係 各界罵聲連連

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（法新社布魯塞爾30日電） 全球2019冠狀病毒疾病確診病例今天突破600萬人，拉丁美洲感染人數激增，美國總統川普卻在疫情大流行之際，宣布與聯合國旗下的世界衛生組織（WHO）斷絕關係，各界紛表不滿。

華盛頓因不滿世衛對疫情的處理而決定永久切斷金援，歐洲聯盟（EU）今天敦促華府重新考慮。

根據法新社統計，截至今天為止，全球2019冠狀病毒疾病確診突破600萬人，超過36萬6000人染疫死亡。

歐盟在聲明中說：「現在是加緊合作，致力研擬共同解決方案的時候。」「會削弱國際成果的行為必須避免。」

川普指責世衛在疫情爆發初期並未儘力防堵，對於2019冠狀病毒疾病爆發地中國也太過寬厚，因此上月決定暫停對世衛金援。

他昨天更決定切斷金援。由於美國是世衛最大金主，去年共金援4億美元，川普的決定對世衛而言不啻為重大打擊。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）表示，川普的決定「令人失望」，也是世界衛生的挫敗；德國總理梅克爾（Angela Merkel）則表示，不會出席川普主持的七大工業國集團（G7）高峰會。

醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）總編輯何頓（Richard Horton）認為，川普的決定「愚蠢又可怕」。

「美國政府在人道緊急狀態之際，行事竟如此離經叛道。」

喬治城大學（Georgetown University）國際衛生法教授高斯丁（Lawrence Gostin）則表示，川普的威脅「不合法、輕率且危險」，並質疑川普如何能不經國會許可，逕自退出世衛。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP