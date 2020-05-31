美貧富差距更大 疫情赤裸凸顯勞工本質上的不平等

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（法新社華盛頓30日電） 全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在全美蔓延，也將美國勞動力一分為二：有能力在家工作者，和沒能力這樣做的人。

從咖啡師、旅館員工到旅遊業者，工作需要親臨職場的勞工，堪稱最受這波裁員浪潮衝擊的一群，而他們也正是美國薪資表上，最底層的那一群。

失業率現在來到近一世紀前大蕭條（Great Depression）以來的新高，甚至還在持續攀升，預料未來幾個月，美國都還會受到疫情威脅。分析家擔心，諸此種種，只會讓美國這個世界上最大經濟體的勞工更加不平等。

曾任勞工部首席經濟學家、現於加州大學柏克萊分校任教的羅斯坦（Jesse Rothstein）表示：「富裕、高技能、在家工作的人，會要求僱主為他們做出調整。」

但「低技能的勞工…卻要承擔更多風險，薪水也不會更多」。

聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）形容這場疫情「會讓不平等慘上加慘」，但專家認為那並非無法避免，特別是國會若通過新振興方案支持受創企業和消費者的話。

前聯準會首席經濟學家、現任職於華盛頓經濟成長中心（Washington Center for Economic Growth）的沙姆（Claudia Sahm）表示：「我們有過的每道裂痕，現在都在逐漸擴大。」

「我們有機會做些比過去作為更好的事，但這不會憑空發生，必須透過政策來達成。」

這場疫情來襲時，美國2月失業率逼近歷史新低的3.5%，長期停滯不前的薪資正要開始升高，但當時的就業市場，並不像表面看來的那麼健全。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP