Nike呼籲勿容忍種族歧視

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（法新社舊金山30日電） 多年來以「做就對了」（Just do it）為口號的耐吉（Nike），在美國非裔男子遭白人警察壓頸喪命引發抗議後，高呼「別這麼做」（Don't Do It），呼籲大眾勿再容忍種族歧視。

運動品牌Nike在推特（Twitter）上釋出的影片，以黑底白字顯示「就這一次，別這麼做…不要假裝美國沒有問題」。

影片中又說：「不要轉身不理會種族歧視行為。不要接受奪走無辜的性命。不要再找任何藉口。不要以為這不會影響你。」

本周稍早，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人員警蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓頸方式壓制在地，最後送醫不治。全美各地的街頭已經出現激烈的抗議風潮。

Nike的影片釋出後，競爭對手阿迪達斯（Adidas）展現團結，罕見轉推Nike影片，並寫道：「共同努力，我們才能往前邁進；共同努力，我們才能做出改變。」

佛洛伊德25日喪命的經過有人以手機拍下，恐怖畫面在全球瘋傳。影片顯示一名白人警察用膝蓋壓着佛洛伊德的脖子近9分鐘，直到他一動也不動為止，在場的其他3名員警袖手旁觀。

這不是Nike第一次為反種族歧視發聲，2018年9月，他們一支以前美式足球聯盟（NFL）球員卡珀尼克（Colin Kaepernick）為主角的廣告造成轟動。卡珀尼克曾在比賽中唱國歌的時段，以單膝下跪的方式抗議種族歧視，並因此遭受批評。

© 2020 AFP