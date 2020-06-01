伊朗染疫人數持續上揚確診病例突破15萬

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（法新社德黑蘭31日法新社）伊朗致力抑制近期2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例飆升之際，當局今天宣布，確診人數突破15萬大關。

法新社報導，伊朗2月中旬通報首起確診以來，為遏制疫情而頒布的限制措施如今大多已經解除。

但衛生部警告疫情恐死灰復燃，尤其有幾省出現新的群聚感染案例。

衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）表示，境內過去24小時新增確診病例達2516起，累計染疫人數達15萬1466人。

當地感染病例於本月2日觸及近兩個月低點後，再度呈現上揚趨勢。

但總統羅哈尼（Hassan Rouhani）表示伊朗處於「可接受的情況」，現狀甚至「不再脆弱」。

衛生部長納馬基（Saeed Namaki）也表示，伊朗31省，除胡齊斯坦（Khuzestan）、霍爾木茲甘（Hormozgan）、希斯坦（Sistan）和俾路支（Baluchistan）這4省，其他27省的情況「完全穩定」。

且目前恢復封鎖措施的，僅有伊朗西南部與伊拉克接壤的胡齊斯坦省。

賈漢普爾表示，過去一天當中，病毒奪走63條人命，境內染疫病故總人數達到7797人。

伊朗國內外專家都對官方確診死亡數字抱持懷疑態度，表示實際總數可能高上許多。

© 2020 AFP