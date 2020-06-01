伊朗籲美國停止對民眾施暴

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社德黑蘭1日電） 明尼蘇達州明尼阿波利斯市值勤警察以膝蓋壓制非裔男子頸項致死，引發的「我不能呼吸」抗議潮蔓延全美，伊朗外交部今天呼籲美國「停止施暴」於人民。

伊朗外交部發言人墨沙維（Abbas Mousavi）在記者會上表示：「美國人民，全球已聽見你們不滿國家鎮壓的吶喊。全世界都挺你們。」

他以英語告訴記者：「美國官員與警察，停止以暴力對付你們的人民，讓他們呼吸吧。」美國受害非裔男子臨死前曾向警員求饒說：「我不能呼吸。」

墨沙維說：「美國人民以和平方式尋求尊重和停止暴力，卻遭到任意鎮壓和施以極度暴力，我們對此深感遺憾。」

他還指控伊朗的死對頭美國，「在國內外都施展暴力與霸凌」。

伊朗媒體近來大幅報導美國爆發的暴力抗爭，尤其國營電視台，還播出譴責美國制度性種族歧視的節目。

去年11月，美國也曾譴責伊朗，當時伊朗民眾因不滿油價突然飆漲爆發抗爭，引發致命的街頭暴力衝突。事後美國估計，超過1000人因伊朗當局鎮壓而喪命。

總部位於英國倫敦的國際特赦組織指出，估計伊朗當時的鎮壓造成304人死亡，當中包括12個兒童。

不過伊朗官方至今仍未公布，當時的暴亂到底死了多少人。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP