倫敦數百人齊聚美大使館外 聲援非裔之死抗議群眾

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（法新社倫敦31日電） 英國倫敦今天有數百名民眾違反了禁止多人聚集的防疫規定，齊聚特拉法加廣場（Trafalgar Square）和泰晤士河南岸的美國大使館新館外聲援美國示威群眾，抗議警察對非裔執法過當。

示威者約瑟夫（Trevor Joseph）告訴法新社：「當有人奪走他人的性命，以那樣的方式，那麼就會對你造成影響，無論你在世界哪個角落，因為這是不對的行為。此事攸關全球，這發生在美國，而我們必須展現團結。」

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）今天表示，佛洛伊德（George Floyd）25日在明尼蘇達州遭警方壓制頸部的影片「令人非常痛心」，但他不願對美國總統川普談及抗議的爆炸性推文及爭議性公開聲明置評。

川普29日在推特發文，揚言開槍制止暴徒，寫道「「這些暴徒玷污了對死者弗洛伊德的記憶，我不會允許這種事發生。我剛剛與（明尼蘇達州）州長華茲通話，告訴他軍方隨時待命支援。如遇到任何困難，我們就會控制局面；而當搶劫開始，槍聲也將響起」。

推特並未將這則推文移除，但加以隱藏，同時標示這則推文違反「讚頌暴力」規定，「推特已判定讓人們繼續存取該推文，可能符合公共利益」。

英國外相拉布今天告訴英國廣播公司（BBC）：「我們希望看到所有那些緊張情勢降溫，以及美國人團結起來。」

46歲的佛洛伊德（George Floyd）25日在明尼阿波利斯市被4名白人警察攔下並上銬，他當時趴在地上並無武裝，一名警察卻用膝蓋壓制他的後頸超過5分鐘，佛洛伊德最終斷氣。警方對非裔美國人執法過當，再度在全美各地點燃怒火。

© 2020 AFP