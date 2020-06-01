全美暴力動亂都怪它 川普：要將Antifa列為恐怖組織

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（法新社華盛頓31日電） 美國非裔男子佛洛伊德25日遭白人警察壓頸窒息而死，引爆全美示威抗議。美國總統川普將這些暴力情事歸咎於極左派人士，今天更宣布要將「反法西斯主義運動」列為恐怖組織。

佛洛伊德（George Floyd）之死在全美各大城市掀起示威潮，部分抗議活動轉趨暴力，川普和一些政府高階顧問指控反法西斯主義運動（Antifa）和極左派激進團體，劫持操控了和平示威。

Antifa為「反法西斯主義」（anti-fascist）的英文縮寫，是指近幾年秘密集結的一群激進分子，政治信念左傾，時常成為極左派，他們在2017年維吉尼亞州沙洛茲維爾（Charlottesville）的種族主義示威集會，與種族主義者持相反立場。

這個團體並無正式領袖或總部，只有特定幾個州的群體會定期舉行會議，成員通常穿着一身黑，他們反對種族主義、極右價值觀和他們眼中的法西斯主義，主張有時採用暴力手段是合理自衛的方式。

Antifa組織鬆散，成員分散四面八方，似乎很難將其列入恐怖團體名單。

美國聯邦調查局（FBI）在網站說，國內恐怖組織宣揚「非法使用或威脅使用暴力攻擊個人或財產，以恐嚇或脅迫政府、社會大眾或任何相關的團體，藉以推動政治或社會目標」。

Antifa成員大多不落入刻板印象，但自川普當選以來，Antifa新成員多為年輕選民。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP