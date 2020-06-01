北京強推香港國安法 英國7位前外相籲G7成立監督組織

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（法新社倫敦31日電） 北京加強箝制香港，7位英國前外交大臣今天呼籲首相強生（Boris Johnson）敦促七大工業國集團（G7）盟邦成立監督香港的國際組織，作為回應。

中國強推「香港國安法」引發西方強權關切，北京表示，香港去年爆髮長達7個月的反送中示威，要對抗「恐怖主義」和「分離主義」，就必須推動這項法律。

英國、美國、澳洲和加拿大發表聯合聲明，批評北京這項計畫，英國則宣布將針對持有英國國民海外護照的香港民眾放寬簽證權。

但英國政壇不分黨派的前外相現在呼籲強生，要做出更主動的回應。

「在國際對這場危機的回應上，英國必須被看到在領導和整合。」

這封信由芮夫金（Malcolm Rifkind）、貝克特（Margaret Beckett）、赫格（William Hague）、韓特（Jeremy Hunt）、米勒班（David Miliband）、歐文（David Owen）、史卓（Jack Straw）聯合簽署。

他們呼籲強生接觸七大工業國集團盟邦，「正式組織國際接觸組織、諮詢國際夥伴，監督香港情勢，並整合聯合行動」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP