印尼人瑞擊敗病毒 百歲老嫗復元出院

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（法新社泗水31日電） 印尼泗水百歲女人瑞凱姆婷（Kamtim）擊敗病毒，成為印尼最高齡的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）復元病患。

印尼官員表示，凱姆婷在家鄉泗水經過一個月住院治療，本周已經出院。泗水是印尼第2大城市，位於東爪哇省。

東爪哇省長柯菲法（Khofifah Indar Parawansa）表示，他希望凱姆婷的復元能在疫情期間激勵其他高齡長者。對高齡與罹患慢性疾病患者來說，2019冠狀病毒疾病特別危險。

1920年出生的凱姆婷，上個月出現一些癥狀前往就醫，後來確診感染新型冠狀病毒。

凱姆婷的媳婦阿米娜（Siti Aminah）告訴法新社說：「我每天向護理師詢問她的病情進展，他們總是告訴我，她非常強壯，並且勤於服藥。」

「她非常想要好起來。」

目前並不清楚這位一直宅在家裡的人瑞是如何感染到病毒。

阿米娜說：「她從未出門，可能是從一些來串門子的鄰居那裡感染的。」

印尼目前為止逾2萬6000人確診，1613人不治。人口超過2億6000萬的印尼，是全球采檢率最低國家之一。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP