媒體採訪美國抗議遇襲 CPJ籲警方別針對記者

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（法新社紐約31日電） 美國非裔男子佛洛伊德遭警方壓頸致死事件引發各地抗議活動，採訪的記者不僅遭到警方發射的橡膠子彈擊中，有時也遭遇抗議群眾攻擊。保護記者委員會（CPJ）呼籲警方不要針對新聞工作者。

保護記者委員會（CPJ）在聲明中說：「美國各城市當局必須指示警方不要針對新聞工作者，同時要確保新聞工作者不必擔心受傷或報復的情況下，安全地採訪抗議活動。」

職業記者協會（SPJ）也聲明說：「如果你是抗議者，請做你覺得對的事，但不要阻擋我們從事我們認為有必要為大眾做的工作。請不要針對、恐嚇、羞辱或阻礙我們的工作。」

美國有線電視新聞網（CNN）非裔記者希梅內茲（Omar Jimenez）採訪團隊29日清晨在明尼蘇達州首府明尼阿波利斯（Minneapolis）現場連線報導時遭到逮捕，約1小時後獲釋，明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）為此致歉。

肯塔基州路易斯市（Louisville）電視台WAVE 3 News記者魯斯特（Kaitlin Rust）29日晚間連線報導時，一度大叫「我要被開槍了」，畫面中可見一名警察朝她和她的採訪團隊發射胡椒彈。

在明尼阿波利斯市，獨立記者提拉多（Linda Tirado）左眼遭到警方橡膠子彈擊中受傷，她後來在推特上表示，她的左眼永久喪失視力。

多名媒體從業人員也遭遇抗議群眾攻擊。在賓州匹茲堡，攝影記者史密斯（Ian Smith）表示他一度被毆打，所幸後來有其他示威者替他解圍。

而在喬治亞州亞特蘭大，CNN總部29日遭到數十人襲擊，有人還把閃光彈丟進大樓大廳，完全無視當時警方就在那裡守衛。

昨天凌晨，福斯新聞（Fox News）記者維特（Leland Vittert）在白宮附近被示威人士發現是福斯新聞人員後遭到追打。

46歲的佛洛伊德（George Floyd）25日在明尼阿波利斯市被4名白人警察攔下並上銬，他當時趴在地上並無武裝，一名警察卻用膝蓋壓制他的後頸超過5分鐘，佛洛伊德最終斷氣。警方對非裔美國人執法過當，再度在全美各地點燃怒火。

© 2020 AFP