川普未強硬反制港版國安法 亞股漲聲一片

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（法新社香港1日電） 美國總統川普未對中國採取嚴厲措施，反制「港版國安法」，令投資人鬆一口氣，同時各國進一步鬆綁防疫封鎖措施，持續帶動股市走高，亞洲股市今天在香港股市領漲下全面收紅。

但美國各地爆發激烈反種族歧視示威活動，引發各界擔憂當地再爆發新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。同時市場也擔心，美國準備鬆綁防疫限制措施之際，這些抗議活動會對美國經濟帶來更多衝擊。

川普5月29日召開記者會，回應中國強推「港版國安法」一事，記者會登場前，各國股市湧現賣壓潮，不過，川普決定採取的反制措施，不如市場原先預期的嚴厲。

川普表示，他將撤銷香港特殊待遇，並禁止部分中國學生進入美國大學求學。他也下令，調查在美國上市的中國企業。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師史垂克蘭（Tapas Strickland）說：「重要的是…沒有新關稅或大規模製裁行動，第一階段貿易協議沒有生變，結果不那麼令人擔憂。」

金融服務公司AxiCorp分析師殷尼斯（Stephen Innes）說，這場記者會「通篇都在批評中國，但沒有提及太多相關行動」。

香港股市終場大漲3.4%。東京股市上漲0.8%。上海股市收漲2.2%。新加坡股市上揚1.6%。

雪梨股市收高1.1%。首爾股市大漲1.8%。台北股市上漲1.3%。馬尼拉、吉隆坡和曼谷股市也全數收紅。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）

© 2020 AFP