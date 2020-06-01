座頭鯨迷航流連蒙特婁水域 離海洋數百公里

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社蒙特婁1日電） 加拿大當局表示，一頭年幼的座頭鯨游入境內一條主要河流，在蒙特婁附近水域探險已幾天，這頭座頭鯨可能在狩獵途中迷路。

這頭座頭鯨從5月30日開始，一直在聖羅倫斯河（St Lawrence River）出沒，背景是蒙特婁的天際線，與座頭鯨習於生存的海洋有數百公里之遙。

魁北克海洋哺乳動物緊急網路的穆勒（Marie-Eve Muller）說，這頭座頭鯨很可能就是幾天前有人在魁北克市附近下遊河段看到的那頭鯨魚。

座頭鯨生活在北極和南極附近，成年座頭鯨可長達17公尺，重達40公噸。

座頭鯨夏天都在北極和南極附近度過，冬天則前往南、北半球的熱帶地區繁殖。

穆勒說，這頭座頭鯨大概2、3歲，可能在追逐獵物時迷路，或是導航錯誤。

她表示，這頭座頭鯨有可能在蒙特婁停留幾個月，但上游的水閘門和急流可能會阻止它繼續向西探索。

穆勒說，魁北克海洋哺乳動物緊急網路已經部署小組監測座頭鯨，防止任何可能與船隻相撞的情形。目前還沒有計畫引導座頭鯨返回海洋，因為座頭鯨可以在淡水中生存一小段時間。

她又說，「座頭鯨身體狀況良好...最好的選擇就是順其自然」，希望這頭座頭鯨能自己決定重返大海。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP