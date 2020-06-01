新加坡假訊息法惹議 臉書：恐抑制言論自由

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社新加坡1日電） 新加坡去年上路的網路假訊息法爭議不斷，社群媒體巨擘臉書（Facebook）近期又被星國當局要求封鎖一個異議人士經營的粉絲專頁後，抨擊星國此舉有抑制言論自由的風險。

這是臉書對於授權政府官員可要求網路平台業者在他們視為不實訊息的貼文旁設置警語或要求關閉特定臉書專頁的法律，最新一波的批評。

National Times Singapore網站日前在其臉書粉絲專頁上發文指控，根據新加坡「防止網路假訊息與網路操縱法」（Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act）規定，任何對政府的批評都被視為違法。

這個網站因此被要求標註該言論為假訊息，但拒絕照做。另外，新加坡政府也要求臉書封鎖該粉專，讓星國境內的臉書用戶無法瀏覽該粉專。

被問及新加坡當局這項要求，臉書回應表示，「依法被迫要照做」。

不過，臉書一名發言人進一步說，「這類封鎖的要求是很嚴重的，且有被濫用來抑制網路聲音及觀點的風險」。言論自由是基本人權，也是臉書在全球各地致力保護且捍衛的重要公民自由。

National Times Singapore臉書粉專是由旅居澳洲、反新加坡政府的異議人士陳智祥（Alex Tan）經營。

當局表示，已有4個陳智祥經營的臉書粉絲專頁被關閉。專責駁斥不實訊息的新加坡政府網站宣稱，陳智祥持續散布不實訊息，扭曲民眾對這部防制假訊息法律與實施方式的理解。

除了臉書，網路搜尋引擎巨擘谷歌（Google）和社群網站推特（Twitter），以及一些人權團體也都關切這項去年10月生效的法律。

新加坡在野黨人士也擔憂政府在大選前幾個月，會利用這項法律來壓制批評的聲音。不過星國當局堅稱，這是為了防止不實訊息在網路流傳而造成社會分裂的必要之舉。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳政一）

© 2020 AFP