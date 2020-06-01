澳洲橄欖球聯賽被惡作劇 球迷人形立牌驚見連續殺人犯

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（法新社雪梨1日電） 澳洲全國橄欖球聯賽發起讓球迷在看台上放自己人型立牌充當觀眾的活動，卻遭到惡作劇，惡名昭彰的殺人醫生現身看台上，還有一個電視節目修圖呈現希特勒的人形立牌。

因為疫情延後的全國橄欖球聯賽（NRL）球季於上周末閉門開打，並推出「球迷在看台」（Fan in the Stand）的活動。

依據嚴格的防疫規定，球迷不能在看台觀賽，但可以付22澳元（新台幣443元）用自己的照片訂製人形立牌，放在自己支持的隊伍主場看台上。

大多數人都遵守規定，但當攝影機掃過全場時，還是有眼睛銳利的觀眾看到異常的人形立牌，包括一條狗，以及英國首相強生的愛將康明茲（Dominic Cummings），他因違反防疫隔離規定出遠門前往父母家而引發風波。

不過彭里斯黑豹（Penrith Panthers）和紐卡索騎士（Newcastle Knights）5月31日的對戰中，被稱為英國「殺人醫生」的希普曼（Harold Shipman）人形立牌也出現在看台上，引發爭議。

希普曼2000年因謀殺15名病患遭定罪，但據信在他從業生涯將近30年期間共殺害200多人。

有些人覺得這樣的惡作劇很好笑，但有些人卻笑不出來。

全國橄欖球聯賽在給澳洲媒體的聲明中表示：「我們正在檢討『球迷在看台』活動的審核程序。上周末是試行，試行的用意就是要排除問題。」

衛報（The Guardian）報導，福斯廣播公司體育台（Fox Sports）旗下一個電視節目播出修圖呈現希特勒人形立牌的畫面後，澳洲猶太社群譴責這是「愚蠢的舉動」，福斯體育台已經致歉。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）

© 2020 AFP