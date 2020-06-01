獲判無罪 伊朗科學家將獲釋

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（法新社德黑蘭1日電） 伊朗外交部今天表示，被關押在美國的伊朗科學家阿斯卡里（Sirous Asgari），近日內即將返回伊朗。阿斯卡里被控竊取商業機密遭到關押，因法院宣判無罪即將獲釋。

半官方伊朗學生通訊社（ISNA）引述伊朗外交部發言人墨沙維（Abbas Mousavi）指出：「阿斯卡里博士的案子在美國已經結案，可能再過2天或3天，他就會返回伊朗。」

墨沙維說：「如無意外，已成定局。」

阿斯卡里被控在美國俄亥俄州學術訪問期間竊取商業機密，2016年遭到起訴，不過他在去年11月獲判無罪。

伊朗外交部上月表示，阿斯卡里在美國關押期間，感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

阿斯卡里3月間告訴英國「衛報」（The Guardian），美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE）把他關押在路易斯安那州毫無基本衛生設施的拘留所，而且儘管獲判無罪，仍不讓他返回伊朗。

美國與伊朗都關押彼此數個國民。在肺疫期間，雙方近來皆呼籲放人。

伊朗正在對付中東地區最嚴重的疫情，於此同時，美國通報全球最多的染疫死亡病例。

根據法新社依官方聲明與媒體報導彙整的名單，目前伊朗至少扣押5名美國人，而美國拘留15名伊朗人。（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）

© 2020 AFP