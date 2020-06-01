神經刀史密斯痛毆白人男子 與種族議題無關

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（法新社洛杉磯31日電） 全美因白人警察害死非裔男子，掀起反種族歧視抗議浪潮，前NBA球員「神經刀」史密斯此時被拍到痛毆白人男子，他解釋這與種族無關，單純是因該男砸了他的車。

TMZ Sports公布的影片顯示，前美國職籃NBA克里夫蘭騎士後衛史密斯（J.R. Smith）狠踹一名倒地的男子，對方站起來又揍了補上幾拳，最後該男落荒而逃。

史密斯稱，該男在洛杉磯反警暴力示威活動期間，砸了他的車，破壞車窗。

史密斯也自行在網上發出影片，表示他把車停在住宅區，離示威抗議、商店遭搶地點有段距離。

史密斯在上傳推特（Twitter）的影片中說：「我追到他，並修理了他一頓。」

史密斯表示，有必要澄清，他對那名白人男子做的事，動機與種族無關，「這不是仇恨犯罪」。

34歲的史密斯是在NBA打滾了14季的資深老將，上季還為騎士打了11場球，但本季並未和任何球隊簽約。

美國各地近來的抗議潮，起因於非裔男子佛洛伊德（George Floyd）日前在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察以膝蓋壓頸方式壓制在地，最後送醫不治。然而，示威活動逐漸變調，加州洛杉磯等地均傳出暴力、搶劫等犯罪情事。

© 2020 AFP