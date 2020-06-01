美國反種族歧視抗議憤怒之火蔓延 引爆紐西蘭上街示威

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（法新社威靈頓1日電） 非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引爆美國各地示威抗議，今天地球的另一邊紐西蘭各地也有數千人上街抗議。

美國非裔男子佛洛伊德遭明尼阿波利斯市（Minneapolis）一名白人員警以膝蓋壓頸方式壓制在地，呼吸困難，最終喪命，事件過程影片曝光後，在全美各地引發連續數天的暴力示威，與紐西蘭的和平抗議形成鮮明對比。

在奧克蘭，約2000人遊行到美國駐紐西蘭奧克蘭領事館，高喊口號「沒有正義，沒有和平」和「黑人的命也是命」。

還有500人聚集在基督城。另外，預期會有一大批人聚集在威靈頓議會大廈外，舉行燭光守夜活動。

負責籌辦這場晚會的奈及利亞裔紐西蘭籍音樂人Mazbou Q表示，這些集會不只跟佛洛伊德之死有關。

他告訴抗議民眾：「黑人社群不斷遭迫害的現象持續存在。導致美國黑人遭到不成比例殺害的白人至上主義，同樣存在於紐西蘭。」

去年在基督城有51人被自稱是白人至上主義者殺害。在基督城今天的示威活動中，一名講者瓦吉斯（Josephine Varghese）向抗議民眾說：「我們要求種族和經濟正義，黑人的命也是命、原住民的命也是命、穆斯林的命也是命。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP