美國抗議潮波及媒體 採訪記者遭警民攻擊

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（法新社紐約31日電） 美國非裔男子佛洛伊德在明尼蘇達州遭警方壓頸致死事件引發各地抗議活動，採訪的記者不僅遭到警方發射的橡膠子彈擊中，有時也遭遇抗議群眾攻擊。

美國有線電視新聞網（CNN）非裔記者希梅內茲（Omar Jimenez）採訪團隊29日清晨在明尼蘇達州首府明尼阿波利斯（Minneapolis）現場連線報導時遭到逮捕，約1小時後獲釋，明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）為此致歉。

肯塔基州路易斯市（Louisville）電視台WAVE 3 News記者魯斯特（Kaitlin Rust）29日晚間連線報導時，一度大叫「我要被開槍了」，畫面中可見一名警察朝她和她的採訪團隊發射胡椒彈。

在明尼阿波利斯市，獨立記者提拉多（Linda Tirado）左眼遭到警方橡膠子彈擊中受傷，她後來在推特上表示，她的左眼永久喪失視力。

多名媒體從業人員也遭遇抗議群眾攻擊。在賓州匹茲堡，攝影記者史密斯（Ian Smith）表示他一度被毆打，所幸後來有其他示威者替他解圍。

而在喬治亞州亞特蘭大，CNN總部29日遭到數十人襲擊，有人還把閃光彈丟進大樓大廳，完全無視當時警方就在那裡守衛。

昨天凌晨，福斯新聞（Fox News）記者維特（Leland Vittert）在白宮附近被示威人士發現是福斯新聞人員後遭到追打。

46歲的佛洛伊德（George Floyd）25日在明尼阿波利斯市被4名白人警察攔下並上銬，他當時趴在地上並無武裝，一名警察卻用膝蓋壓制他的後頸超過5分鐘，佛洛伊德最終斷氣。警方對非裔美國人執法過當，再度在全美各地點燃怒火。

© 2020 AFP