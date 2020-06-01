遭白宮顧問點名煽動抗爭 辛巴威召見美國大使

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（法新社哈拉雷1日電） 針對白宮國家安全顧問歐布萊恩昨天指控非洲南部國家辛巴威藉非裔男子佛洛伊德死亡事件，在美國煽動反種族主義抗爭，辛巴威今天召見美國駐辛巴威大使，要求提出說明。

美國非裔男佛洛伊德（George Floyd）25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓制頸部後死亡，且過程中蕭文未理會佛洛伊德抱怨無法呼吸。事件引發美國各地連日爆發反種族主義示威，並演變為動亂打劫。

歐布萊恩（Robert O'Brien）昨天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時說，中國與辛巴威兩個「國外對手」利用社群媒體，在美國煽動暴亂和「挑撥離間」。

辛巴威外交部發言人曼索（James Manzo）今天告訴法新社，辛巴威外交部長已召見美國大使尼可拉斯（Brian Nichols），要求對歐布萊恩的發言提出解釋。

辛巴威政府發言人曼格瓦納（Nick Mangwana）昨天晚間在推特發文表示，辛巴威自認並非「美國的對手」。他寫道：「我們寧願與美國在內的任何其他國家成為友邦和結盟，而不願與他們作對。」

自美國2002年以戕害人權為由，對辛巴威前總統穆加比（Robert Mugabe）和數名核心幕僚施加制裁後，兩國關係便持續緊繃。

美國今年3月又以2017年上任的辛巴威現任總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）改革不力且暴力鎮壓異己為由，延長對辛巴威的制裁。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）

© 2020 AFP