川普放話用美軍鎮壓抗議 波波維奇：蠢蛋

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（法新社洛杉磯1日電） 非裔人士佛洛伊德遭白人警察壓頸致死，美國總統川普卻放話動用美軍鎮壓抗議活動，NBA馬刺總教練波波維奇為此直言，稱川普是坐在總統大位的蠢蛋。

手無寸鐵的佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼阿波利斯市（Minneapolis）被白人警察以膝蓋壓頸的方式制伏在地，最後因此喪命。這起事件引發民憤，各地都出現反種族歧視的抗議，但部分示威活動轉趨暴力，出現放火、砸窗、搶劫商店等情況。

向來直言批評美國總統川普的美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）昨天告訴雜誌「國家」（The Nation），這波暴力示威連續3晚在許多城鎮延燒，背後原因與美國警察暴力和種族歧視問題一直未解決有關。

波波維奇說：「讓我難過的是，我們都看到這種警察暴力和種族歧視情事，且我們早就都見過，但一切卻沒有任何改變。」

「這就是為什麼這些抗議活動如此激烈。而欠缺領導能力也不了解問題所在，情況就永遠不會改變。美國白人永遠不去重視這個問題，因為總是覺得我們有權能避免去想它，而這點也必須改變。」

波波維奇表示，川普「不只是製造分裂，他根本是破壞王」。

波波維奇說：「我震驚的是，我們這位領導人說不出『黑人的命也是命』（Black Lives Matter）這種話。到頭來，我們所有的，只是一個坐在總統位置上的蠢人（fool）。」

© 2020 AFP