疫情重創巴西 世衛警告拉美醫療體系岌岌可危

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（法新社裡約熱內盧1日電） 巴西境內將近3萬人染疫致死，世界衛生組織表示，整個拉丁美洲的醫療體系，正處於無法承受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的危險。

聯合國旗下國際民航組織（International Civil Aviation Organization, ICAO）今天向遭受疫情衝擊的航空公司再度頒布飛行指南，說明客機復飛時的注意事項，同屬聯合國的世界衛生組織（WHO）則向拉丁美洲示警。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，1日全球新增確診病例最多的前10國中有4國在拉丁美洲。

單日新增確診病例最多的4國分別是巴西、秘魯、智利與墨西哥，而阿根廷、玻利維亞、哥倫比亞與海地的新增確診病例也在增加中。

萊恩表示：「各國必須非常非常努力去了解感染的規模以及醫療體系正開始承受壓力。」

總計拉丁美洲地區確診病例已突破100萬例，並有超過5萬人染疫致死，巴西佔其中過半數確診與將近60%死亡病例。

疫情蔓延美洲之際，世界其他地區經歷遏止疫情蔓延的措施數周後正陸續恢復常態，那些防疫禁令嚴重傷害經濟，導致數以百萬計人失業。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2020 AFP