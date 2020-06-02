美暴警害命非裔男慘死 歐盟譴責濫用權力

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（法新社布魯塞爾2日電） 歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今天表示，美國非洲裔男子佛洛伊德被執勤警察以膝蓋壓制頭頸致死，歐盟感到「震驚與錯愕」，並譴責這是「濫用權力」。

波瑞爾（Josep Borrell）呼籲美國當局遏止「過度使用武力」，並說共有27個成員國的歐洲聯盟（EU）支持和平抗爭的權利。

他在布魯塞爾告訴記者：「猶如美國人民，對於佛洛伊德（George Floyd）之死，我們歐洲人同感震驚與錯愕。」

波瑞爾表示：「我認為所有的社會都務必要保持警惕，避免過度使用武力，並確保所有類似事件和平、有效化解，並充分尊重法律與人權。」

時值美國遭逢當代最嚴重的暴亂之際，總統川普昨天說，他要調派「數以千計的重裝士兵」恢復秩序。

不過波瑞爾提醒，民主社會肩負特殊責任要行事負責任，「不能像佛洛伊德慘死案一樣濫用職權」。

他說：「這就是濫用權力，而且不論是在美國與其他國家，這都必須予以譴責、加以制止。」

波瑞爾表示：「允許我重申：所有人的命都是命，黑人的命也是命。」這是引用美國非裔針對制度性種族歧視發起抗爭所高喊的口號。

© 2020 AFP