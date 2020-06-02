義大利醫稱COVID-19減弱 世衛專家反駁

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社日內瓦1日電） 世界衛生組織（WHO）專家今天表示，沒有科學證據支持2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒毒性已經減弱的說法。1名知名義大利醫師日前聲稱新型冠狀病毒已漸失去毒性。

世衛突發衛生事件執行主任、流行病學家萊恩（Michael Ryan）表示，要是相信這種新型冠狀病毒的毒性已經減弱，是很危險的。

他解釋：「新病毒在人類群體中有兩種可能性：它們會演化，然後變得比較不具致病性，抑或有時變得更具致病性。」

萊恩表示，殺死每個宿主並不符合病毒的利益，繼續在人類之間傳播能讓病毒更容易存活下來。

但他說：「我們不能輕忽：這仍然是殺手級的病毒。」

位於義大利倫巴底大區（Lombardy）的聖拉斐爾醫院（San Raffaele Hospital）加護病房主任桑格里洛（Alberto Zangrillo）昨天告訴義大利國家電視台（RAI），新型冠狀病毒「從臨床上來看，已經不存在（於義大利）」倫巴底大區是義國疫情重災區。

桑格里洛說：「相較於1、2個月前，過去10天所取篩檢拭子的病毒量，絕對是微乎其微。」（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP