臉書員工線上罷工 抗議祖克柏未監督川普貼文

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（法新社舊金山1日電） 社群網站臉書（Facebook）員工今天「線上罷工」，抗議執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）不願對美國總統川普的不實言論和煽動性貼文祭出懲處。

臉書員工薩拉．張（Sara Zhang，音譯）推文說：「身為盟友，我們必須制止危險行為，而不是支持。我會參加今天線上罷工，與臉書內外的非裔社群團結在一起。」

臉書動態消息產品設計主管福瑞塔斯（Ryan Freitas）在推特上寫說：「馬克（祖克柏）錯了，因此我會儘可能發出最大聲量，努力讓他改變心意。」他還說自己已在努力動員約50名志同道合的人，共同遊說公司進行內部改革。

臉書回應法新社置評要求時說：「我們了解許多人現在正感受到痛苦，尤其是我們的非裔社群。我們鼓勵員工在與領導層意見不同時公開說出來。」

臉書曉得部分員工計畫線上罷工，且公司不打算扣他們的薪水。

川普5月29日在推特發文，揚言開槍制止暴徒，寫道「我剛剛與（明尼蘇達州）州長華茲通話，告訴他軍方隨時待命支援。如遇到任何困難，我們就會控制局面；而當搶劫開始，槍聲也將響起」。

推特並未將這則推文移除，但加以隱藏，同時標示這則推文違反「讚頌暴力」規定，「推特已判定讓人們繼續存取該推文，可能符合公共利益」。

川普推文的內容同樣出現在臉書上，但臉書沒有採取任何行動。祖克柏當時在個人臉書頁面發文說：「我對於如何回應總統的推文和貼文掙紮了一整天。個人而言，我對這種製造分裂和煽動性言論深深不以為然。」

但祖克柏也寫道：「除非內容可能會立即造成明確政策中所說的特定傷害或危險，否則我們的立場是，我們應該儘可能讓更多人表達意見。」

此外，美國媒體昨天披露祖克柏和川普5月29日曾通過電話，臉書沒證實也沒否認，使得外界對祖克柏的質疑聲浪升高。

© 2020 AFP