航空業復飛怎防疫 國際民航組織公布建議守則

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（法新社蒙特婁1日電） 受到疫情衝擊的航空業者重啟飛航之際，聯合國旗下的國際民航組織（ICAO）今天對業者公布一系列衛生建議，包括戴口罩、體溫控制、消毒飛機等。

這些守則是由總部設在加拿大蒙特婁的國際民航組織組成的國際任務小組，在世界衛生組織（WHO）以及國際航空運輸協會（IATA）等聯合國機構協助下擬定。

法國在國際民航組織理事會的代表貝度（Philippe Bertoux）發布聲明說：「這些指南將促進全球各地航空業者的防疫措施整合、互相承認且協調一致。」「任務小組」的辯論就是由理事會主導。

國際民航組織執行委員會今晚通過的這些建議，希望作為確保乘客與飛機和機場工作人員安全的「架構」。這是2001年「九一一事件」後，針對空中飛航守則所建議的最重大變更。

根據守則建議，旅客抵達機場前應優先辦理網路登機，抵達機場時應遞交健康證明，並接受基本的體溫量測。安檢通道必須重新設計，以減少身體接觸和排隊等候。建議使用電子機票等其他形式的不接觸技術，例如臉部或眼部掃描。

守則指出：「此舉可避免工作人員與乘客接觸到旅行文件，或大幅減少這種情況。」

守則建議乘客行李儘可能輕便，只攜帶一件手提行李。機上不再提供書報雜誌，也會限制免稅商品販售。

機艙與航廈內一律規定配戴口罩，並保持至少1公尺的社交距離。僅有旅客和陪伴人員得進入航廈，例如行動不便旅客的陪伴者，還有機場工作人員可以進入航廈。

但這份指南並未建議透過座位間隔，來確保在機艙內的社交距離，僅建議乘客儘可能遠離他人。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP