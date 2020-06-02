華府大斷訊主題標籤網路瘋傳 推特：假消息

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（法新社華盛頓1日電） 美國非裔男子佛洛伊德遭警察壓頸致死引爆眾怒，示威抗議幾乎遍及全美，「#哥倫比亞特區斷訊」（#dcblackout）主題標籤也在推特瘋傳，推特表示，正「積極調查」這些假消息。

推特說，已根據平台操作政策，「凍結了數以百計垃圾帳號」。

許多帳號推文說，華盛頓哥倫比亞特區在凌晨1時至6時切斷通訊，不過都會區警察局（Metropolitan Police Service）發言人葛茨（Alaina Gertz）說，「這顯然是假消息。我們沒有關於手機斷訊的確證」。

在現場報導示威活動的法新社記者也說，並未在凌晨1時30分前後遭遇無線網路連接問題。

其他推文還分享一張華盛頓紀念碑（Washington Monument）附近燃起火光的照片，然而反向圖片搜尋結果顯示，這張照片原圖來自美國政治陰謀驚悚劇「指定倖存者」（Designated Survivor）。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）研究員恩戈勒（Alex Engler）說，經過計算，在#dcblackout這個主題標籤下轉發虛假或誤導性內容的推文多達3萬則。恩戈勒專精於人工智慧與政策。

這些推文隨後被人以截圖方式，在臉書和Instagram等社群平台流傳。

恩戈勒說，在佛洛伊德（George Floyd）之死引發全國性示威的背景下，有意散布假消息的人知道如何創作情緒激昂的內容，配合既有暴行，促使用戶大量轉推。

他說，他觀察到許多假帳號轉推帶有#dcblackout主題標籤的內容，但這些假帳號的追蹤人數很少。

恩戈勒解釋：「實際上並不是要利用這些機器人來散布假消息，它們的作用是讓這些內容看起來真實且值得相信，再吸引真人使用真實帳號散播出去。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP