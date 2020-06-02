記者採訪示威遭美國警察攻擊 澳洲展開調查

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（法新社雪梨2日電） 2名澳洲電視記者昨天在美國白宮外採訪示威活動遭美國警察攻擊，澳洲外交部長今天表示，澳洲正就此事進行調查，並對攝影機捕捉到攻擊畫面表達「強烈關切」。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）說：「我們已要求澳洲駐華府大使館調查這起事件。」在電視直播中可以看到，在現場採訪的2名澳洲記者遭鎮暴盾牌和警棍毆打的畫面。

她說：「我們希望取得進一步意見，以嚮應該負責的華府地方當局表達澳洲的強烈關切。」她也表示，隨後將提出正式投訴。

畫面顯示，警察昨天在白宮對街的拉法葉廣場（Lafayette Square）清場時，澳洲7News電視台記者布瑞斯（Amelia Brace）挨了一記棍棒，警察用鎮暴盾牌打攝影師邁爾斯（Tim Myers），甚至朝他臉上揍一拳。

他們說，之後還受到橡膠子彈和催淚瓦斯攻擊，布瑞斯說他們感覺「有點疼痛」。

這段畫面在澳洲廣泛報導，讓這個美國親密盟邦大為震驚。

美國駐澳洲大使格瓦浩斯（Arthur B. Culvahouse Jr.）在推特上表示：「與認真看待民主的所有人一樣，我們嚴肅看待記者受到惡劣待遇。」

© 2020 AFP