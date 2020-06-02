遭警壓頸致死掀美示威潮 非裔男葬禮9日舉行

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓1日電） 美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死，引發全美憤慨，掀起各地示威潮。佛洛伊德家屬委任律師表示，葬禮將於6月9日在休士頓舉行。

佛洛伊德家屬委任律師克魯普（Ben Crump）在公布獨立驗屍報告的記者會上表示，追思會將於6月4日下午1時至3時在明尼阿波利斯市舉行，6月6日下午1時至3 時將在佛洛伊德的出生地北卡羅來納舉行追思禮拜，接着在6月9日上午11時舉行葬禮。

46歲的佛洛伊德5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市被4名警察攔下並上銬，他當時趴在地上並無武裝，一名白人警察用膝蓋壓制他的後頸近9分鐘，在最後近3分鐘，佛洛伊德已不省人事，之後醫護人員將全身癱軟的他擡上救護車，最終不治。

有目擊者用手機拍下這段過程，影片曝光後引發全美憤慨，繼2014年8月佛格森市（Ferguson）的布朗（Michael Brown）、2014年7月紐約的賈納（Eric Garner）等矚目非裔遇害事件引發「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）風潮後，再次點燃各界對警察殺害非裔人士的怒火。

© 2020 AFP