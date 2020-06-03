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（法新社香港3日電） 市場對全球經濟復蘇日益樂觀，帶動亞洲股市收高，世界各國進一步鬆綁封鎖措施，增強投資人信心，忽略美中關係緊張和美國各處發生騷亂的利空。

樂觀情緒和原油大規模減產協議有望延長，有助油市持續攀漲，北海布倫特原油期貨價格漲破每桶40美元，為3個月來首見。

拉丁美洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡和確診病例雖激增，歐洲和亞洲各國政府則已經有足夠信心解除防疫封鎖措施。全球經濟因為封鎖令陷入衰退，喪失數千萬個工作機會。

咖啡廳、酒吧、泳池、海灘和學校以謹慎的方式重新開放，點燃今年下半年經濟將強勁復蘇的希望，再加上數兆美元刺激方案和央行的支持，帶動股市走高。

東京股市上漲1.29%，香港股市上揚1.37%。雪梨股市揚升1.83%，因為有數據顯示，澳洲第1季經濟萎縮速度較預期慢，只是仍朝將近30年來第一次衰退邁進。

韓國政府宣布追加預算290億美元，首爾股市應聲攀漲2.87%。新加坡股市勁揚3.40%。

台北股市上漲1.73%，雅加達股市上揚1.93%，上海股市小漲0.07%，威靈頓股市上漲0.76%，馬尼拉股市攀漲3.66%。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）

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