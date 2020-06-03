佛洛伊德之死引爆全球怒火 巴黎2萬人示威反歧視

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（法新社巴黎2日電） 美國非裔男子佛洛伊德遭警察壓頸致死，引發全美憤慨，也點燃全球怒火，法國今天約有2萬人在巴黎發起反歧視示威，悼念2016年遭法國警方扣留時離奇死亡的24歲非裔青年。

抗議群眾高舉「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）和「我無法呼吸」（I can't breathe）等與美國示威者相同的標語，有些人則與警方發生衝突。

他們無視禁止10人以上集會的防疫禁令，聚集在巴黎一處法院外，和平示威最終演變成暴力事件，示威者縱火焚燒路障和投擲石塊等雜物，警方則以催淚瓦斯和橡皮子彈回應。

非裔青年特拉奧雷（Adama Traore）2016年7月於偵訊中離奇死亡，解剖後死因仍不明，成為法國警察疑似濫權暴力最受關注的事件之一。特拉奧雷案引發民眾對警察偵訊手段的質疑，當時也掀起許多騷亂和抗議遊行。

巴黎警方推文說：「在遭禁止的抗議活動中發生一些事件，安全部隊正在介入。」警方估計約有2萬人參與示威。

特拉奧雷的姐姐艾薩（Assa Traore）稍早也向大批群眾喊話。

她說：「今天，我們不只是為特拉奧雷家族抱不平，也是在為每個人奮戰。我們為佛洛伊德（George Floyd）討公道，也為特拉奧雷。」

「美國正在發生的事情，與法國正在發生的事情相呼應。」

示威活動如今也在法國遍地開花，有2500人在北部城市裡爾（Lille）集會抗議，馬賽（Marseille）有1800人，里昂（Lyon）也有1200人。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

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