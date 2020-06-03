夏季觀光旺季登場 義大利向歐洲觀光客招手

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（法新社羅馬3日電） 義大利今天起對歐洲觀光客恢復開放，希望隨着夏季旅遊旺季展開，解封助觀光業回春。義大利因爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情於3月初祭出封鎖措施，迄今已3個月。

威尼斯運河招牌貢多拉船（Gondolas）已經備妥；情侶們可在維洛納（Verona）知名的露台上演「羅密歐與朱麗葉」；神鬼戰士影迷們也能在羅馬競技場開心自拍了。

觀光旺季登場，各地上演搶客大賽，義大利南部卡拉布里亞大區當地首長桑特利（Jole Santelli）說：「來到卡拉布里亞大區，唯一的風險是變胖。」

但在義大利尚未完全脫離疫情下，令人憂心不少外國觀光客恐怕暫時不會來觀光。

義大利是歐洲第一個爆發疫情的國家，目前為止官方累計死亡病例超過3萬3000例，3月初祭出防疫封鎖措施後，感染病例大幅下滑。而在面臨二戰後最嚴重的衰退下，義大利亟需外國觀光客回籠，提振經濟。

目前只有米蘭、羅馬和那不勒斯等三大城市的國際航班預期將恢復。那些從鄰國開車，搭火車或搭船來義大利的觀光客可能會轉往其他地方度假。

瑞士政府提醒國民如前往義大利，返國必須進行自主健康管理。瑞士6月15日起對德國、法國和奧地利開放邊界，獨漏義大利。

奧地利將在6月中旬解除相關限制措施，對德國、瑞士、捷克、斯洛伐克和匈牙利重新開放邊界，同樣獨漏義大利。

奧地利衛生部長表示，義大利仍然是疫區「熱點」。

其他國家如比利時和英國仍建議或禁止非必要的海外行程。

對於周遭國家瀰漫反義氣氛，義大利外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）警告這些鄰居，不要把義大利當成麻瘋病患，避之唯恐不及。

迪馬尤5月30日表示，他將前往德國、斯洛維尼亞和希臘等國，說服他們前往義大利旅遊安全無虞。

© 2020 AFP