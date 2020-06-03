委內瑞拉反對派與政府攜手 集資對抗COVID-19

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（法新社卡拉卡斯3日電） 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府和反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）今天表示，雙方達成協議，將聯手籌資對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

根據委國通訊部長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）宣讀的協議，在泛美衛生組織（Pan American Health Organization）協助下，雙方將攜手合作尋求財政資源抗疫。

稍早瓜伊多的通訊團隊也表示，已簽署「因應疫情人道危機的技術性合作計畫」。

馬杜洛和瓜伊多互為死對頭，彼此關係緊張。瓜伊多是反對派領袖，他聲稱馬杜洛在2018年連任選舉中舞弊。瓜伊多也援引憲法，宣稱自己為臨時總統，已被數十個國家所承認。

1日在委國首都卡拉卡斯簽署的協議，為因應疫情建立「優先」措施，包括主動偵測病例、監控疫情發展和即時治療染疫者。

瓜伊多團隊在聲明中表示，泛美衛生組織將收到獲准作為人道援助的資金，確保協議中允許使用的緊急資金確實交到國際組織手中，而非馬杜洛政府。

衛生部長阿瓦拉多（Carlos Alvarado）、國會議員卡斯楚（Julio Castro）和一名泛美衛生組織代表共同簽署這份協議。

© 2020 AFP