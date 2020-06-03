小布希籲全美檢討失敗 暗嗆川普未聆聽民眾聲音

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（法新社華盛頓2日電） 非裔男子佛洛伊德遭白人警察以膝壓頸窒息而死，引發全美示威潮，美國前總統小布希（George W. Bush）呼籲全美用心看一看這場「悲劇性的失敗」。

小布希以一份聲明向示威民眾發表談話，談及佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白警過度執法，最後喪命一事。

針對美國的種族不公，小布希說：「這依舊是個駭人的失敗。許多非裔美國人，特別是年輕的非裔美國男性，會在自己國家遭遇威脅與騷擾。」

佛洛依德之死引發的全美動蕩，是美國自1968年民權領袖馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）遇刺以來所未曾見過的。

2001年至2009年間擔任總統的小布希寫道：「這場悲劇之前，早已出現一長串類似慘案，這讓我們不禁要問一個老早就該問的問題：如何終結社會之中這種系統性的種族主義？」

他說：「該是美國檢討悲劇性失敗的時候了。」

佛洛伊德事件引發的全美示威活動大多是和平的，但有部分演變成暴力動亂。

法新社報導，在美國危急時刻，在位總統川普卻拒絕扛起一國領袖在團結國家上的傳統角色，昨天還揚言以軍事鎮壓手段來結束示威活動。

小布希的聲明雖未提及他共和黨同僚川普的名字，但堅持有必要「傾聽許許多多傷心與悲痛的人的聲音」。

小布希說：「想採取噤聲手段的人，並不了解美國的意涵，或不了解如何讓美國成為更好的樂土。」

小布希表示，美國英雄們，從廢奴運動領袖佛瑞德里克．道格拉斯（Frederick Douglass）、哈莉耶特．杜伯曼（Harriet Tubman），到前總統林肯（Abraham Lincoln）和民權鬥士馬丁．路德．金恩，都是發揮團結力量的英雄。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP