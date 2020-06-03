川普擬出動軍隊平息動亂 外界憂美軍恐淪政治目標工具

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓2日電） 美國總統川普有意動用軍隊帶頭鎮壓各地暴力反種族示威，使得五角大廈愈來愈容易受到指責，挨批淪為川普實現政治目標的工具。

在警察發射催淚瓦斯，驅散聚集在白宮前的和平示威者後，川普在國防部長艾斯培（Mark Esper）和參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）陪同下，到附近教會供媒體拍照。

此前不久，他才宣布已經調派「成千上萬全副武裝的官兵」協助平息「動亂」，意味川普罕見動用「暴亂法」（Insurrection Act），派遣軍隊參與國內維和行動。

五角大廈強調，暴亂法還未啟動。但川普揚言出動軍隊，加上密利身穿迷彩服現身白宮的照片，已讓許多人繃緊神經。

此外，艾斯培昨天稍早也告訴美國各州州長，他們應該「主導戰場」，以結束這些抗議活動，似乎也將各地暴動情勢視為戰爭。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）一周前在明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察以膝壓頸窒息而死，在全美各地掀起反種族歧視的示威和暴動，上述舉措引發各界憤怒及憂慮，質疑川普可能動用軍隊對抗政敵和提高自己的地位。

美國前副總統、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）指控川普「出動美軍對付美國人民」。

2011至2015年擔任參謀首長聯席會議主席的鄧普西（Martin Dempsey）也說：「美國不是戰場，我國人民也不是敵人。」

在鄧普西之前擔任參謀首長聯席會議主席的穆倫（Mike Mullen）說：「我不認為我們街上的情況已經如此糟糕，達到必須重度依賴軍事部隊的程度。」

穆倫還說，他非常擔心美軍人員將淪為川普實現政治目標的工具。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP