臉書未處理川普貼文 祖克柏再為自己辯護

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（法新社舊金山2日電） 臉書執行長祖克柏未對美國總統川普近日一篇遭批宣揚暴力的貼文做任何處理，引發員工群起抗議。美國媒體報導，祖克柏今天在員工會議上捍衛自己決定，並證實和川普通過話。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察用膝蓋壓頸後死亡，引發全美連日示威動亂，川普29日在社群網站發文寫道：「當搶劫開始，槍聲也將響起。」但推特隨後將川普貼文標示為「讚頌暴力」並加以隱藏，而臉書（Facebook）卻未對相同貼文採取任何行動。

祖克柏（Mark Zuckerberg）當時在個人臉書頁面發文說：「我對（川普）這種製造分裂和煽動性的言論深深不以為然。…但除非內容可能會立即造成明確政策中所說的特定傷害或危險，否則我們的立場是，我們應該儘可能讓更多人表達意見。」

不過，祖克柏的說法未能安撫員工，據稱包括高層主管在內，有數千人參與1日的「線上罷工」，以抗議祖克柏讓川普最具煽動性的留言保持原樣。法新社報導，臉書軟體工程師艾凡尼（Timothy Aveni）更憤而辭職。

據「紐約時報」（New York Times）、彭博社和科技網站Recode報導，祖克柏今天在一場員工視訊會議上替自己的決定辯護。他對約2萬5000名連線的員工表示，這是一個「艱難的決定」。「我知道這件事茲事體大，也知道若我們決定不去動（川普貼文），很多人會不高興。」但他不改變決定。

祖克柏還透露，他在做出決定後，和川普談過話，並「利用這次機會讓他（川普）知道，我認為這則貼文具煽動性且傷人，也讓他知道我們的立場」。

祖克柏在這場氣氛緊繃的視訊會議上又說，臉書正在研究是否應修改對這類貼文採取的政策，或是找到其他方法來標示這類內容的貼文，而非直接將貼文移除。

一名臉書的發言人告訴「紐約時報」，祖克柏對於員工的回饋表示「感激」。

© 2020 AFP