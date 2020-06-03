非裔美國人受雙重公衛威脅 警察暴力加上疫情

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（法新社華盛頓2日電） 為了非裔美籍男子佛洛伊德之死，數以千計民眾近距離群聚抗議，呼喊訴求，被催淚瓦斯攻擊時劇烈咳嗽。專家擔心在美國遍地開花的示威活動會引發新一波新型冠狀病毒疫情。

但臨床醫師和研究人員強調，對非裔美國人來說，染上種族主義色彩的警察暴力本身就是嚴重且未獲重視的公共衛生危機，不僅威脅到他們的性命，還增加與壓力相關疾病的風險，例如心臟衰竭或癌症。

46歲的佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州的明尼阿波利斯市（Minneapolis）被警察攔下，他當時趴在地上，並無武裝，一名白人警察卻用膝蓋壓制他的後頸數分鐘，佛洛伊德最終斷氣，他的死在全美各地引爆反對制度性種族主義的示威活動。

維吉尼亞大學（University of Virginia）醫院的非裔醫師希爾頓（Ebony Hilton）認為，這個議題凸顯她所謂的「雙重流行病威脅」，即2019冠狀病毒疾病（COVID-19）和警察暴力。

希爾頓接受法新社訪問時說：「我們預期會看到（冠狀病毒病例）驟增，因為（示威群眾）沒有保持社交距離，而且很遺憾地，多數人沒有正確配戴口罩。」

執法單位依慣例使用催淚胡椒噴劑和催淚瓦斯，這類神經化學藥劑會造成劇烈灼熱感，以達驅散群眾目的。

希爾頓說：「噴灑胡椒藥劑造成的咳嗽和作嘔感也會提高風險。同時，冠狀病毒疾病也可能透過飛沫沾染眼睛傳染，但許多人沒戴護目鏡。」

即使如此，希爾頓認為，思考人們為何願意冒着這些風險上街抗議的背景因素還是很重要的。去年一項研究發現，非裔男性死於警察之手的可能性，比白人男性高2.5倍。

羅格斯大學（Rutgers University）的研究報告主要作者愛德華茲（Frank Edwards）當時表示：「我們認為，有充分證據顯示，在美國，警察對公共衛生是種威脅。」

愛德華茲等研究員依據媒體報導及官方數據估算，每出生1000名非裔男性，就有一人死於警察使用武力。警察暴力是20歲到29歲非裔男性的主要死因之一，僅次於癌症。

全美各地有數萬人願意冒着冠狀病毒風險上街抗議，52歲、在紐約從事活動主持工作的曼寧（Cav Manning）也是其中之一，他昨晚在布魯克林區（Brooklyn）示威。

他說：「我們所見的現象令人如此不安，必須在此刻挺身而出，就算有冠狀病毒疾病，就算有被感染的可能。」

問題不僅限於登上新聞版面、引人熱議的死亡案件，還有警察長期鎖定對非裔美國人造成的心理壓力。

希爾頓表示：「我們所知的是，長期壓力與致癌風險升高有直接關聯，也與高血壓、糖尿病、心臟衰竭和肥胖有直接的關係。」

© 2020 AFP