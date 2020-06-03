NBA將表決複賽方案 目標10月中結束球季

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（法新社洛杉磯2日電） 報導指出，美國職籃NBA正準備複賽，目標是在10月中打完2020年球季。

運動頻道ESPN報導，根據4日將在NBA理事會表決的時間表，總冠軍賽第7戰不會晚於10月12日舉行。

NBA與美國國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association）仍在敲定複賽細節。NBA於3月11日因爆發球員感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）導致球季中斷，停擺至今。

ESPN報導說，NBA計畫7月31日以22隊參加的形式複賽。複賽後，所有球隊都將待在佛州奧蘭多迪士尼（Disney）ESPN體育大世界園區（ESPN Wide World of Sports Complex），以降低爆發疫情的風險。

NBA的提案4日將付諸表決，聯盟30支球隊須有3/4同意才能通過。

ESPN報導說，NBA總裁席佛（Adam Silver）建議的這項計畫獲得廣大支持。

其中一個仍待解決的重要議題，就是決定季後賽最終16支隊伍。

目前有6支球隊距季後賽僅咫尺之遙，這些隊伍將納入22隊當中，爭取季後賽席次。

如果22隊方案通過，將有8支球隊無法複賽，球季戛然而止。

© 2020 AFP