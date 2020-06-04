不再推播川普貼文 Snapchat：種族暴力沒有灰色地帶

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（法新社舊金山3日電） 社群媒體Snapchat今天宣布，平台上的「發現」（Discover）功能將不再推播美國總統川普的貼文，理由是川普煽動「種族暴力」。

備受年輕用戶青睞的Snapchat在聲明中說：「我們不會在Discover主頁免費宣傳這類言論，來放大種族暴力和不公正的聲音。」

這是繼推特（Twitter）之後，又有社群媒體採取類似行動限縮川普言論的觸及範圍。

推特在幾天前採取史無前例的舉動，將川普被標示為宣揚暴力的貼文加以隱藏，點燃白宮與矽谷科技業和社群媒體之間的戰火。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州遭白人警察以膝壓頸致死，引爆全美示威潮，各大企業紛紛公開立場，譴責對非裔美國人的歧視。

Snapchat母公司Snap執行長史匹格（Evan Spiegel）周末在致員工的冗長備忘錄中，強烈譴責他所見到的美國種族不公和暴力帶來的影響。

史匹格在備忘錄中說：「我們對邪惡和不道德行為緘默不語的每一分鐘，都是在向作惡者提供支持。」

「我對非裔和有色人種在美國受到的待遇感到心碎和憤怒。」

「我們將以行動明確表示，在涉及種族主義、暴力和不公正內容方面，沒有灰色地帶；我們將不會在旗下平台推廣相關內容或支持這類言論的人。」

「種族暴力與不公在我們的社會沒有立足之地，我們與所有在美國尋求和平、愛、平等與正義的人站在同一陣線。」

Snapchat說，並未移除川普的帳號，只是不再建議用戶瀏覽他的貼文。

Snapchat作出上述宣布後，股價一度下跌2.4%。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP