俄西伯利亞地區漏油事件 蒲亭宣布緊急狀態

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（法新社莫斯科3日電） 約2萬噸柴油自俄羅斯西伯利亞一處發電廠貯藏設施外泄、污染水道，總統蒲亭（Vladimir Putin）今天下令進入緊急狀態。

漏油事件發生在5月29日，莫斯科2900公里外、北極圈內的西伯利亞工業城市諾里爾斯克（Norilsk）附近一座發電廠柴油，流進不遠的安柏那亞河（Ambarnaya River）。

世界自然基金會（WWF）專家卡尼茲可夫（Alexei Knizhnikov）告訴法新社，就油量而言，這是俄國現代史上第2大漏油事件，僅次於1994年持續數月之久的西北地區科米（Komi）漏油事件。

由於事故發生後，相關當局並未通報，蒲亭今天在視訊會議中痛斥負責經營NTEK發電廠主管，「為什麼政府機關在事件發生後兩天才知道此事？難道我們必須從社群媒體上知道這起緊急事故？」

蒲亭表示，他贊同必須透過宣布緊急狀態以投入更多資源來除污。俄羅斯調查委員會也已就環境問題重大違規展開3項刑事調查，並拘禁1名發電廠員工。

WWF的卡尼茲可夫表示，外泄油量十分龐大，「他們很難把消息蓋下來」。

他補充說，柴油比石油輕，蒸發機率比沉入河裡要高，但在「清理上的毒性更大」。

環境部長柯比爾金（Dmitry Kobylkin）表示，只有緊急事務部有能力處理除污工作，「也許必須動用到軍隊」。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP