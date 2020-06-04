全國示威愈演愈烈 美前防長批川普企圖分裂美國

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓3日電） 美國前國防部長、退役陸戰隊將領馬提斯（Jim Mattis）今天嚴厲譴責總統川普，指控他企圖「分裂」美國，也沒能在全國各地示威活動愈演愈烈之際，展現出「成熟的領導風範」。

馬提斯也在聲明中，聲援投入反種族主義示威的抗議人士。馬提斯2018年12月提出辭呈，抗議川普下令全面撤軍敘利亞。

馬提斯在聲明中說：「在我這一生中，川普是第一位沒試着讓美國人民團結起來的總統，甚至連假裝嘗試都沒有，反而企圖分裂我們。」

馬提斯先前認為，自己批評現任總統並不合適。這份聲明刊登在「大西洋月刊」（The Atlantic）網站。

他說：「我們正親眼目睹沒有成熟領導人長達3年的後果。」

馬提斯說，上周發生的事情讓他「憤怒且驚駭」。隨着全國性示威在若干城市逐漸淪為暴力和劫掠事件，川普揚言要出動軍隊來「平亂」。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日遭白人警察以膝壓頸窒息而死，旁觀者拍下佛洛伊德痛苦死去的畫面迅速在網路瘋傳，引爆全美示威潮。

馬提斯抨擊當局為讓川普在白宮附近的教堂供媒體拍照，以武力鎮壓在白宮周邊和平示威的群眾。

馬提斯說：「當我大約在50年前加入軍隊時，便宣誓要支持並捍衛憲法。」

「我從沒想過，與我作出相同宣誓的軍隊會在任何情況下奉命侵犯同胞的憲法權利，更不用說是只為了替現任三軍統帥製造一個莫名其妙的拍照機會，同時軍方高層還站在一旁。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP