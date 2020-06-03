全球COVID-19破38.2萬人不治 逾644萬人確診

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（法新社巴黎3日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治時間3日19時（台灣4日凌晨3時），全球至少38萬2016人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），累計確診感染至少644萬940例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有276萬8700人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計10萬6696人病故，累計確診達184萬1471例，至少46萬3868人康復。

英國的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計3萬9728人病故，確診達27萬9856例。

其他疫情重災區還包括義大利（3萬3601死，23萬3836例確診）、巴西（3萬1199死，55萬5383例確診）、法國（2萬9021死，18萬8674例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3021例確診，7萬8314人痊癒。

從區域來看，歐洲累計確診220萬1170例，18萬875死；美國和加拿大累計確診193萬3881例，11萬4154死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診110萬4571例，5萬5010死。

亞洲累計確診59萬8331例，1萬7391死；中東地區累計確診43萬4110例，9900死；非洲累計確診16萬282例，4555死；大洋洲累計確診8599例，131死。

© 2020 AFP