多國防疫鬆綁　亞股收盤漲多於跌

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（法新社香港4日電） 多國擴大鬆綁防疫限制措施，且跡象顯示經濟受疫情衝擊最壞情況可能已過，激勵市場信心，亞股今天收盤漲多於跌。但投資人擔心美中緊張升溫，加上獲利了結賣壓，亞股漲勢有限。

各國歷經數月防疫限制後，愈來愈多國家慢慢開始讓受到嚴重打擊的經濟活動恢復，各國央行也祭出規模合計達數兆美元的刺激措施，帶動全球股市近幾周持續走揚。

不過，美中關係緊張的因素依然存在。華府昨天下令暫停所有中國客機進出美國後，中國今天宣布，因防疫目前禁止在境內營運的外國航空公司可於6月8日復航，形同解除對美國航空公司禁令。

東京股市今天收盤上漲0.4%，雪梨股市漲0.8%，首爾股市漲0.2%，台北股市漲0.7%，曼谷股市勁揚逾2%，新加坡股市收高0.3%。

香港股市今天收漲0.2%，連續3日收紅，累計漲幅達約6%。今天是六四事件31周年，以往維園六四燭光晚會總會吸引大批民眾參加，今年因防疫遭取消，今天白天也未出現抗議衝突，令市場鬆口氣。

菲律賓國會準備通過大規模刺激方案，馬尼拉股市今天收盤大漲4.4%，連續7個交易日收紅，累計漲幅達18%。

不過，上海股市今天收跌0.1%，雅加達和孟買股市也皆收低。（譯者：陳家倫/核稿：張正芊）

© 2020 AFP