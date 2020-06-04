奧克蘭反種族歧視遊行 柯瑞、湯普森等球星現身

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（法新社舊金山3日電） 柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）等NBA勇士球員，今天現身在奧克蘭梅瑞特湖（Lake Merritt）地區的反種族歧視游遊行隊伍。

這次的遊行由勇士的托斯卡納-安德森（Juan Toscano-Anderson）主辦，遊行的路線與金州勇士拿下美國職籃NBA總冠軍後遊行的路線相同。勇士球員盧尼（Kevon Looney）、李（Damion Lee）也參加了這次的遊行。

在遊行開始時，托斯卡納-安德森在球隊的推特（Twitter）上發布的影片中說：「我們在這裡都因為相同的原因，且並非只為了非裔人士。或許現在是為了非裔人士，但（其實）是為了全人類。全世界都有人被壓迫，我們只是試着要朝正確的方向邁進一步，我和我的夥伴、弟兄們要開始做點什麼，感謝你們能在這裡。」

在另一段影片，可以聽到有人喊着：「說出他的名字」（Say his name），柯瑞與其他抗議民眾回應說：「佛洛伊德」（George Floyd）。

佛洛伊德是名非裔男子，他於5月25日遭前明尼阿波利斯市（Minneapolis）白人員警蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓頸的方式壓倒在地超過8分鐘，最後經送醫仍宣告不治。

蕭文上周已被拘留，被控三級謀殺和二級過失致死罪，他在今天被加重改控二級謀殺。其他當時也在場的3名員警，今天被控協助與教唆二級謀殺、協助與教唆二級過失致死等罪。根據多家媒體報導，他們目前都被拘留。

© 2020 AFP