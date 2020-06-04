恢復羥氯奎寧臨床試驗 世衛組織改口

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（法新社日內瓦3日電） 世界衛生組織上月宣布，暫停羥氯奎寧作為治療2019冠狀病毒疾病用藥的臨床試驗，今天則改口宣布，經審查相關數據，發現「沒有理由」修改試驗，將恢復這款藥物的療效研究。

世界衛生組織（WHO）5月25日宣布，為進行安全評估，暫停羥氯奎寧（hydroxychloroquine）的臨床試驗，如今安全評估認定「沒有理由」改變臨床試驗方式。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在視訊記者會上表示：「因羥氯奎寧的安全性引發疑慮，團結試驗（Solidarity Trial）計畫執行小組上周決定，暫緩執行這款藥物的臨床試驗。」

他說：「這項決定是預防性措施，同時展開安全資料審查，團結試驗計畫的資料與安全監測委員會已審視那些資料，根據現有死亡數據，委員會成員建議，沒有理由修改臨床試驗方案。」

譚德塞指出：「執行小組接獲這項建議，並同意繼續團結試驗計畫的各項臨床試驗，包括羥氯奎寧，資料與安全監測委員會將繼續密切監視，團結試驗計畫試驗所有療法的安全性。」

總共在35國招募超過3500名病患參與這些臨床試驗。羥氯奎寧通常用於治療關節炎，不過包括美國總統川普在內的多位公眾人物，支持羥氯奎寧可預防及治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19），促使各國政府大批採購。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2020 AFP