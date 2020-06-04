機器狗成泰國商場防疫尖兵 向顧客提供消毒液

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（法新社曼谷4日電） 在泰國放鬆防疫限制規定的情況下，各家賣場採取了一些令人比較意外的防疫措施，包括出動一隻機器狗k9四處遊走，向好奇的兒童和小心翼翼的顧客提供消毒洗手液。

K9的舉止有如一隻興奮的小狗，在曼谷市區熱門的中央世界購物中心（Central World）來回走動，引起開心的兒童注意，爭相從固定在k9背上的瓶罐壓出洗手凝膠。

這隻高科技機器獵犬是透過5G控制，5G科技在泰國仍處於初步推出階段，有望提供超快的網速與即時反應。

泰國行動通信業者Advanced Info Services（AIS）計畫在今年底推出智慧手機5G網路。AIS行銷主管培特拉（Petra Saktidejbhanubandh）表示：「大家覺得K9相當可愛。」

培特拉告訴法新社，AIS公司希望消除大家因為閱讀小說而產生的機器人接管世界恐懼感。培特拉表示：「機器人是要幫大家的忙，而不是要取代大家。」

但購物客拉帕薩南（Lapassanan Buranapatpakorn）並不信服，說她覺得K9的機械骨架「令人毛骨悚然」。

泰國目前有3101起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，累計58人染疫喪生。

© 2020 AFP