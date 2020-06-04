看好串流趨勢 華納音樂美股首日交易強漲

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（法新社紐約3日電） 全球三大唱片公司之一的華納音樂集團在昨天首次公開發行（IPO）募資逾19億美元後，今天在那斯達克股市首日掛牌交易開高走高，彰顯串流趨勢已讓音樂產業再度展現生機活力。

華納音樂集團（Warner Music Group）以WMG代號在那斯達克（Nasdaq）股市上市，今天以每股27美元開盤，高於IPO每股25美元價格，終場強漲5.12美元收在30.12美元。

華納音樂原訂在2月IPO，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而延後，原先構想發行7000萬股，後來增至7700萬股。

根據復興資本公司（Renaissance Capital），華納音樂這次發行是今年來最大規模的IPO，在股市漲勢格局中，反映出音樂串流對產業發揮了提振作用。

以億萬富翁布拉瓦尼克（Len Blavatnik）為首的投資集團艾克塞斯實業（Access Industries）於2011年以33億美元收購華納音樂，仍將是公司最大股東。

華納音樂旗下藝人有美國饒舌女歌手卡蒂B（Cardi B）和英國新生代創作型歌手紅髮艾德（Ed Sheeran），以及像瑪丹娜 （Madonna）等知名歌手為支柱。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP