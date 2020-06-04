羅氏藥廠檢驗試劑 美國緊急批准用於辨識潛在肺疫重症患者

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（法新社蘇黎世4日電） 瑞士製藥巨擘羅氏大藥廠今天指出，美國食品暨藥物管理局已緊急批准一項檢驗試劑，以辨別最有可能產生危險發炎反應的2019冠狀病毒疾病（COVD-19）確診患者。

羅氏大藥廠（Roche Holding AG）發表聲明說：「美國食品暨藥物管理局（FDA）已核發Elecsys IL-6檢測的緊急使用授權（Emergecny Use Authorization, EUA）。」

這家瑞士製藥大廠指出：「這種試劑檢測生物標記介白素6（Interleukin-6）的濃度，有助於辨別可能得插管使用呼吸器的高風險確診病患，幫助醫師綜合其他檢測與生命徵象，及早判定確診病患是否需要使用呼吸器。」

部分染疫患者會引發非常嚴重發炎反應，試圖遏止感染，最終也破壞健全組織甚至破壞諸如腎臟等器官，以致可能危及生命。

重症患者需要仰賴呼吸器，對醫療團隊與資源造成長達數周沉重負擔。

羅氏大藥廠說，它的檢測可幫助醫師在COVD-19引發嚴重發炎前掌握先機，同時評估手邊病例數量，辨別需優先救治患者與治療選項。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2020 AFP