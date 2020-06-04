聯合國將在蘇丹設代表團 協助當地政權過渡

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（法新社紐約聯合國總部4日電） 聯合國安全理事會昨天一致通過兩項決議，決定在蘇丹成立代表團，支持當地政權過渡進程，並延長在達佛（Darfur）地區維和行動的期限。

其中一項有關成立「聯合國在蘇丹綜合過渡援助代表團」（United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan, UNITAMS）的決議由英國和德國草擬。

根據法新社所見決議內容，這個代表團任務期限初步設定為12個月。

這項決議要求聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）迅速任命一名特使，來領導這個新代表團。

蘇丹長期執政的前總統巴席爾（Omar al-Bashir）去年4月下台後，當地爆發大規模民主示威活動，時間持續幾個月，屢遭血腥鎮壓。在這之後，蘇丹便進入政權過渡期。

去年8月，一個由平民和軍方組成的過渡當局成立，以帶領蘇丹度過為期3年的過渡期。

英國和德國也起草另一項決議，將「聯合國與非洲聯盟達佛聯合維和部隊」（UNAMID）任務效期延長至12月31日。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）

© 2020 AFP